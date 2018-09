Under bragende bifald lancerede Henrik Sass Larsen, gruppeformand i Socialdemokratiet, et nyt politisk mål, der skal sikre hånd i hanke med finansverdenens bestyrelser: 15 år efter at daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) satte finansverdenens offentlige bestyrelsesrepræsentanter på porten, er det på høje tid med et come-back, erklærede han.



"Vores melding her fra kongressen i dag er, at vi vil arbejde for, at der igen kommer offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelser," sagde Sass Larsen under sin tale på S-kongressen i Aalborg.



Henrik Sass Larsen fremhævede i sin tale den bog, som Peter Hummelgaard, EU-ordfører og medlem af Folketingets erhvervsudvalg, er på vej til at udgive.



"Peter Hummelgaard har kastet sig over finanserne og beskriver og udreder de svigt, fejl og mangler, som den finansielle sektor har bidraget med før, under og efter finanskrisen. Man må sige, at det er en aktuel bog," sagde Sass Larsen.



"Et af forslagene fra Peter Hummelgaard er at kigge på bestyrelserne i pengeinstitutterne. Ind til 2003, helt tilbage fra bankkrakkenes tid i 1920'erne, der havde vi offentlige repræsentanter siddende i bankerne. Det var dem, der først og fremmest skulle tænke på samfundet og ikke på bundlinjen. Dem mente Anders Fogh Rasmussen, at man godt kunne undvære. Det mener Peter Hummelgaard ikke. Jeg synes, at vi skal gøre Peter Hummelgaards forslag til Socialdemokratiets politik," sagde Henrik Sass Larsen.



Med argumentet om, at finansverdenen var blevet langt mere gennemsigtig gjorde Fogh-regeringen i 2003 op med de offentlige bestyrelsesrepræsentanter i finansielle institutioner.



Ordningen havde "udlevet sit fomål," lød det dengang.



I kølvandet på hvidvask-sagen i Danske Bank anser Henrik Sass Larsen derimod et stort behov for et comeback for offentlige repræsentanter i bestyrelseslokalerne.



Socialdemokratiets gruppeformand forudser, at bestyrelsesarbejde i bankerne vil være et oplagt arbejde for S-koryfæer som eksempelvis Mogens Lykketoft, Ole Stavad og Poul Nyrup Rasmussen:

"Vi vil så i den finansielle sektor risikere at støde på nye bestyrelsesmedlemmer, som hedder for eksempel Poul, Mogens og Ole, og som kan være ret så stædige og nogle gange lidt ufremkommelige. Men tro mig: Vi andre og mange andre danskere, vil være lidt mere trygge, hvis Rasmussen, Lykketoft og Stavad sidder med ved bordet," sagde han.



Efter Henrik Sass Larsens tale bekræftede S-leder Mette Frederiksen, at et come-back til offentlige bestyrelsesrepræsentanter er Socialdemokratiets politik.