Mette Frederiksen klasker til Margrethe Vestager:

Glem alt om S-regering, der fører borgerlig politik. Kommer Mette Frederiksen til magten som statsminister, så vanker der rød politik i ren aftapning.



Det er budskabet fra S-formanden, der fra podiet i Aalborg Kongrescenter beroliger socialdemokrater, der undrede sig over formuleringerne i det seneste regeringsgrundlag fra en S-ledet regering.



Klassisk S-politik



"Er vi blevet mere klassiske socialdemokrater, når det kommer til fordelingspolitik," spurgte Mette Frederiksen, der selv svarede med et klart "ja," inden hun spurgte, om kongressen kunne huske formuleringerne i Thorning-regeringens regeringsprogram?



"Der var en enkelt formulering, som mange syntes var lidt mærkelig for en socialdemokratisk ledet regering. Det her med, at vi ville videreføre den borgerlige regerings økonomiske politik i bredeste forstand. Kære kongres. Skal vi ikke være enige om, at den formulering ikke kommer med igen? Til gengæld. Så lover jeg hermed, at vi vil føre socialdemokratisk politik i bredeste forstand."



Med bemærkningen, der udløste et bragende bifald i salen, sendte Mette Frederiksen et ordentligt klask til De Radikale og især til daværende R-leder, Margrethe Vestager, der under forhandlingerne om regeringsgrundlagets tilblivelse i det sorte tårn i 2011 insisterede på et blåt aftryk på Thorning-regeringens politik.



Børn og velfærd



Talens primære omdrejningspunkt var børn og velfærd. Den økonomiske politik blev ikke berørt ud over bemærkninger om, at pensionsalderen skal lades i fred, og et klart "ja" fra Mette Frederiksens side på sit eget spørgsmål om, hvorvidt Socialdemokratiet er blevet mere klassisk socialdemokratisk, når det handler om fordelingspolitikken.



Virksomhedernes mangel på kvalificeret arbejdskraft blev der ikke sagt noget om fra partilederen, der tidligere på ugen var ude med forslag om bl.a. opkvalificering, rekruttering via danske arbejdsformidlinger i EU-lande.



På den økonomiske politik ligger Mette Frederiksens bevægelse i at partiet er blevet mere klassisk socialdemokratisk. I udlændingepolitikken har Socialdemokratiet også været på en kursændring.

"På udlændingepolitikken har vi flyttet os. Det har vi først og fremmest, fordi virkeligheden har flyttet sig. 65 millioner mennesker er på flugt. Mange andre har svært ved at se en fremtid i deres eget land.



Samtidig er der en grænse for, hvor mange vi kan tage imod i Danmark, hvis integrationen skal komme til at fungere," sagde Mette Frederiksen, der opridsede tre pejlemærker for partiet frem mod valget, der skal være afholdt inden 19. juni 2019: Velfærd og større social retfærdighed. Udlændinge og klima.



"Jeg tror, de fleste gerne vil have en udlændingepolitik, hvor der er styr på hvor mange, der kommer hertil, så integrationen kommer til at fungere. Jeg tror samtidig, de fleste gerne vil have, at vi tager hånd om vores velfærd, inden vi begynder at diskutere skattelettelser. Og jeg tror også, at de fleste ønsker sig en langt mere ambitiøs indsats, når det gælder vores klima og miljø," sagde hun.



Uenighed om udlændige



Mette Frederiksen erkendte, at uenighederne i oppositionen er for store til at den kan samles i udlændingespørgsmålet. Til gengæld venter hun, at den kan samles om, at børn skal have en god start på livet, om en mere ambitiøs klima- og miljøindsats.



At landbruget skal yde et klimabidrag og at der skal flere elbiler på gaden. En Marschall plan for Afrika er der også brug for, og det er Frederiksen overbevist om, at hun kan samle den nuværende opposition om.



Den parlamentariske situation efter et valg kan blive en broget affære, og der vil blive brug for at kunne samarbejde med alle. Det er Mette Frederiksen klar til – og hun er også klar til at samarbejde med Dansk Folkeparti:



"Vi vil samarbejde hen over midten. Med alle, der vil tage et ansvar. Også Dansk Folkeparti. I de seneste tre år har vi sammen med Dansk Folkeparti forhindret den borgerlige regering i at hæve pensionsalderen. Vi har forhindret dem i at give topskattelettelser. Det er rigtig gode resultater. Men ærligt talt, Kristian Thulesen Dahl. Hvorfor peger I egentlig på Lars Løkke? Det giver ærlig talt ingen mening," sagde hun.