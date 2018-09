Irans præsident advarer Trump og nægter nedrustning i tale

Donald Trump vil mislykkes i en konfrontation med Iran, præcis som Iraks tidligere leder Saddam Hussein gjorde det.



Det siger Irans præsident, Hassan Rouhani, i en tv-transmitteret tale ifølge Reuters.



Den iranske leder gik lørdag på talerstolen i forbindelse med en markering af årsdagen for begyndelsen af krigen mellem Iran og Irak, der udspillede sig i årene 1980-1988.



"Det samme vil ske for Trump. USA vil lide samme skæbne som Saddam Hussein," siger Rouhani blandt andet i talen.



Samtidig afviser præsidenten, at Iran vil nedruste landets arsenal af missiler til trods for amerikansk pres.



"Iran vil ikke opgive sine defensive våben. Heller ikke de missiler, der gør USA så sur," siger Hassan Rouhani i talen.



USA trak sig ud i maj



USA valgte i maj at trække sig ud af atomaftalen med Iran.



Den indebar, at Iran skulle reducere produktionen af beriget uran, der indgår i fremstillingen af atomvåben. Til gengæld skulle de internationale økonomiske sanktioner mod Iran ophæves.



USA har siden genindført økonomiske sanktioner mod styret. Samtidig har USA truet andre landes virksomheder, der handler med Iran, med ikke at kunne sælge på det amerikanske marked.



Rouhanis tale lørdag skete i forbindelse med en stor militærparade, hvor præsidenten lovede ikke at give efter for det amerikanske pres.



"Vi vil aldrig reducere vores defensive kapaciteter. Vi vil forøge dem dag for dag," siger Rouhani ifølge AFP.



"Det faktum, at missilerne gør dig vred, beviser, at de er vores mest effektive våben," siger han.



Iran har ballistiske missiler med en rækkevidde på op mod 3500 kilometer. Det er nok til at nå både Israel og amerikanske baser i Mellemøsten.



/ritzau/