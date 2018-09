Momsbombe i EU: 1100 mia kr ryger på gulvet

Medierne er pakket med nyheder om hvidvask og skattely. Men nu viser nye tal fra EU-Kommissionen, at der bliver tabt astronomiske beløb på gulvet i EU-landene, når det gælder moms.Faktisk går statskasserne glip af næsten 150 mia euro om året - eller hvad der svarer til 1100 mia kr - i en uskøn cocktail af simpel momssvindel, momskarruseller, konkurser og dårlige skattekontroller. Det såkaldte momsgab er penge, der skulle have været i kassen ud fra de transaktioner, der har været, men som aldrig er dukket op."Medlemslandene er blevet bedre til at opkræve moms over hele EU. Det skal anerkendes og roses. Men et tab på 150 mia euro om året i de nationale budgetter er stadig uacceptabelt, især når mindst 50 mia dollar ligger i lommerne på kriminelle, svindlere og sandsynligvis også terrorister," siger Pierre Moscovici, EU's finans- og skattekommissær.Han fortsætter:"En markant forbedring kan kun komme, hvis den momsreform, som vi foreslog sidste år, bliver vedtaget." Moscovici opfordrer alle medlemslande til at arbejde videre med momslovgivning og kontroller frem mod Europa-parlamentsvalget næste år.Selv om tabet er oppe på næsten 150 mia euro i 2016, hvor de seneste tal er fra, så er det 10 mia euro mindre end i 2015.22 ud af de 28 medlemslande har set faldende momsgab, stærkest i Bulgarien, Letland, Cypern og Holland.Tilsyneladende er momsgabet også faldet en anelse i Danmark.Til gengæld er det steget i seks lande: Storbritannien, Irland, Frankrig, Finland, Estland og Rumænien.