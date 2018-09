Frank Jensen giver dødsstødet til dansk Formel 1 Grand Prix: "Der er brug for at trække en streg"

Opdateret kl. 13.18 med udtalelse fra finansminister Kristian Jensen (V)Idéen om at stable et Formel 1 løb på benene i Københavns gader i 2020-2022 lader til at være stødt endegyldigt på grund.Det står klart, efter at overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen i dag har meddelt både finansminister Kristian Jensen (V) og initiativtagerne bag projektet - med tidligere videnskabsminister Helge Sander og Saxo Bank-stifter Lars Seier Christensen i spidsen, at han ønsker projektet opgivet. Det skriver Politiken "Jeg indstiller nu, at det (Formel 1, red.) stopper. Det vil sige, at jeg over for mine kolleger i det lille flertal, jeg har, har tilkendegivet, at det er min indstilling. Det har de taget til efterretning," siger Frank Jensen til Politiken og fortsætter:"Der er brug for at trække en streg. Vi kan ikke blive ved med at planlægge en sag med så stort et projekt med så mange risici."Meldingen kommer efter længere tids økonomisk tovtrækning mellem arrangørgruppen og politikerne i både Folketinget og i Københavns Kommune.Fra Lars Seier Christensen og Helge Sander har det lydt, at det offentlige er nødt til at skæppe i kassen for at realisere projektet. I følge ansøgningen fra Foreningen til Fremme af Formel 1 i København til Københavns Kommune, vil det koste i alt 1510 mio. kr. over de tre år - heraf 570 mio. kr. første år. Argumentet for den offentlige støtte har lydt, at et dansk Formel 1 Grand Prix ud over luftige termer som brandværdi for Danmark også har en kontant værdi for Danmark gennem ekstra skat, moms og afgifter.Derfor mener arrangørerne, at det offentlige i form af regeringen og Københavns Kommune også skulle hjælpe til med finansieringen, når nu det offentlige står til at tjene på projektet.Med en pris på 570 mio. kr. første år, anerkender arrangørerne nemlig, at det ikke kan løbe rundt med rent private investeringer. Her er den største indtjeningskilde billetindtægterne fra løbet, som forventes at lande på 300 mio. kr. om året.VLAK-regeringen har tidligere meldt sig klar til at støtte projektet økonomisk, men har krævet, at Københavns Kommune også hjalp til. Overborgmester Frank Jensen har dog stået i en politisk klemme, da et meget snævert flertal på Københavns rådhus i foråret har meddelt, at de kun er villige til at gå videre med projektet, såfremt fem betingelser blev opfyldt.En af disse betingelser var, at Københavns Kommune ikke skulle bidrage økonomisk til projektet.I forbindelse med den nye budgetaftale i kommunen afsatte politikerne dog 15 mio. kr. årligt i årene 2020-2022 til en såkaldt megaeventpulje, som f.eks. kunne gå til Formel 1.I en skriftlig udtalelse fra finansminister Kristian Jensen lyder det, at han tager beslutningen fra Frank Jensen til efterretning."Formel 1 er en af verdens største sportsbegivenheder, og det ville være spændende, men også en stor udfordring at afvikle i hjertet af København. Jeg må konstatere, at det ikke har været muligt at få projektet realiseret," skriver Kristian Jensen.Han roser samtidig alle interessenter for at have arbejdet "meget seriøst" med projektet."Jeg vil gerne rose Helge Sander og Lars Seier Christensen for at tænke stort og for at arbejde så ihærdigt for projektet. Men et sådan projekt kræver fuld opbakning fra alle interessenter, også kommunen. Med dagens udmelding ser jeg ikke mulighed for at arbejde videre med projektet," skriver Kristian Jensen.Så sent som i mandags fortalte adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen, at han så Formel 1 som en helt unik mulighed for dansk erhvervsliv. I samme ombæring stillede Lars Seier Christensen, der skulle stå for at samle de private investorer til eventet, at man fra privat side ville stille en underskudsgaranti, sådan at det offentlige aldrig ville komme til at betale én krone mere, end man aftalte i første omgang.