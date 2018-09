Advarsel fra finanshus: Handelskrig mellem USA og Kina kan ende i økonomisk koldkrig

De seneste måneders strid mellem USA og Kina, der i denne uge har ført til affyring af toldkanoner fra begge lande, kan meget vel blot være begyndelsen på en vedvarende økonomisk konflikt.Tidligere på ugen meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at der fra 24. september bliver indført 10 pct. told på kinesiske varer for 200 mia. dollar svarende til ca. 1300 mia. kr. Når nytårsklokkerne ringer 2019 ind, vil tolden stige til 25 pct.Det fik Kina til at fyre et modsvar afsted og indføre told for 60 mia. dollar på amerikanske varer fra 24. september.Trods de nye toldmeldinger er både de kinesiske og amerikanske aktiemarkeder steget i denne uge. Onsdag lukkede både S&P 500-indekset og Dow Jones-indekset i rekord.Ifølge CNBC er meldingen fra analytikere, at toldsatserne ikke er så alvorlige som forventet, og der er stadig håb for forsoning. Men virkeligheden kan ende med at overhale håbet."Nu skal vi tænke på, om den nuværende handelskrig vil udvikle sig til en økonomisk koldkrig. Det håber vi ikke. Der er stadig en chance for, at parterne vil komme til forhandlingsbordet, og der er stadig en chance for at nå en form for forsoning. Vi ved alle, at alle vil tabe, hvis handelskrigen fortsætter. Ingen i verden vil få gavn af det," siger Jing Ulrich, direktør for Asien-regionen hos J.P. Morgan Chase, til CNBC.En række J. P. Morgan-analytikere skrev ifølge CNBC onsdag, at de forventer, at tolden vil ramme Kinas bruttonationalprodukt med 0,6 procentpoint.I forvejen er der et negativt pres på den kinesiske økonomi, fordi regeringen arbejdere på at reducere afhængigheden af gæld og vil have, at væksten i højere grad skal være drevet af forbrug."Det bliver ikke nemt, vejen bliver fyldt med bump," siger Jing Ulrich til CNBC.