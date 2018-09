Trump presser igen Opec for lavere oliepriser

USA's præsident, Donald Trump, forsøger igen torsdag at lægge pres på Opec forud for mødet mellem de store olieproducerende lande i kartellet i weekenden i Algeriet.



- Vi beskytter landene i Mellemøsten, de ville ikke være sikre i lang tid uden os, og alligevel fortsætter de med at arbejde for højere og højere oliepriser! Vil vil huske det. Opec-monopolet skal få priserne ned nu!, skrev Donald Trump torsdag på sin Twitter-konto, som følges af 54,6 mio. brugere.



Kritikken fra Trump kommer i kølvandet af, at olieprisen siden midten af august igen er steget kraftigt med omkring 10 dollar, efterhånden som forsyningen fra Iran tørrer ud på grund af USA's genindførte sanktioner mod landet.



I Europa nærmer prisen sig igen 80 dollar per tønde og ligger torsdag i 78,7 dollar, mens den i USA er over 70 dollar igen i 70,95 dollar.



Meldingen kommer også, efter at Saudi-Arabien, ifølge Bloomberg News, har indikeret, at man anser en pris på 80 dollar i Europa som et acceptabelt niveau.



Der er dog ikke umiddelbar udsigt til, at præsidenten får sit ønske opfyldt om en øget olieproduktion, som kan presse prisen nedad igen.



- Vil han få, hvad han ønsker? Formentlig ikke. Der er plads til, at Opec kan øge og formentlig modvirke faldet i den iranske produktion. På negativsiden mister man stadig den iranske og den venezuelanske produktion, siger Rob Haworth, strateg hos U.S. Bank Wealth Management, til Bloomberg News.



/ritzau/FINANS