Amerikanske erhvervskoncerner kritiserer Trumps importafgifter

Amerikanske detailhandlere klarer frisag indtil efter julesæsonen, efter at den amerikanske præsident, Donald Trumps, nyeste runde af importafgifter mod Kina tager brodden af de værste indvirkninger.



Det skriver Financial Times.



De nye importafgifter holder en række virksomheder oven vande. Alligevel mener amerikanske erhvervskoncerner, at præsidentens handling er bekostelig og kontraproduktiv.



De største handelsstandsforeninger i Washington har i flere måneder ført kampagne mod den eskalerende handelskrig. Mindre virksomheder har til offentlige retsmøder rådet den amerikanske regering til at genoverveje importafgifterne.



"Som tusindvis af erhvervskoncerner har vidnet over for og forklaret til regeringen, er afgifterne en belastning for amerikanske familier," siger Matthew Shay, der er adm. direktør i National Retail Federation, til Financial Times.



Gary Shapiro, der er adm. direktør for Consumer Technology Association, siger, at selv om hans industri værdsætter de undtagelser, der er blevet gjort for en del af industrien, er der stadig bekymring for det øvrige omfang af handelskrigen.



Direktøren kalder importafgifterne for ineffektive - måske endda ulovlige - og siger, at Kongressen ikke har givet præsidenten eller den amerikanske handelsrepræsentant frikort til at opsøge en handelskrig.



/ritzau/FINANS