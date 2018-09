Japans premierminister har kurs mod rekord efter formandsvalg

Japans premierminister, Shinzo Abe, er torsdag genvalgt som formand for regeringspartiet Det Liberale Demokratiske Parti (LDP).



Shinzo Abe besejrede modkandidaten - forsvarsminister Shigeru Ishiba - med 533 stemmer mod 254.



Såfremt Shinzo Abe, der fylder 64 fredag, fastholder posten som regeringsleder frem til december 2019, vil han blive Japans længst siddende i embedet.



Rekorden indehaves af Taro Katsura, som mellem 1901 og 1913 tre gange stod i spidsen for en regering. Sammenlagt nåede Katsura 2886 dage som regeringsleder.



Shinzo Abes store politiske ambition er at få gennemført en reform af den japanske forfatning.



