EU-ledere melder om stilstand i brexitforhandlinger

EU-lederne måtte gå tomhændet fra onsdagens uformelle topmøde i Salzburg, hvor brexit var et af hovedtemaerne.



Her fik Storbritanniens premierminister, Theresa May, blandt andet muligheden for at holde tale om det britiske exit fra unionen.



- På dette stadie står det helt stille. Der er ingen fremskridt, siger Litauens præsident, Dalia Grybauskaite, til Reuters efter EU-ledernes fællesspisning.



Heller ikke i spørgsmålet om den irske grænse nåede EU-lederne videre i forhandlingerne på mødet i den østrigske by.



- Der er ingen fremskridt på grænsespørgsmålet. Vi må se, hvad der kommer ud af 27-forhandlingerne i morgen, siger Slovakiets premierminister, Peter Pellegrini.



Han henviser til forhandlinger blandt de 27 EU-lande, der skal forhandle videre, når de mødes torsdag. Theresa May deltager ikke i disse forhandlinger.



Onsdag aften var migration hovedemnet på mødet, men der var afsat tid til, at Theresa May kunne fremlægge briternes syn på brexit. På vej ind til topmødet slog hun fast, at Storbritannien forlader EU den 29. marts 2019 som planlagt.



Til det planlagte frokostmøde torsdag bliver hun til gengæld sat uden for døren.



Her skal de øvrige 27 EU-lande diskutere brexit og de næste skridt, der skal tages. Michel Barnier, der er EU's chefforhandler, deltager i mødet.



Forud for topmødet har EU-præsident Donald Tusk lagt op til, at landene skal diskutere, hvorvidt der skal være et ekstra EU-topmøde om brexit i november.



Oprindeligt var planen, at en aftale skulle være på plads i oktober. Men den tidsplan ser altså ud til at skride, da parterne stadig er et stykke vej fra hinanden.



/ritzau/Reuters