Donald Trump undervurderer Kinas evne til at stå imod

Hvis Donald Trump og hans toprådgivere mener, at Kinas økonomi er ved at slå revner og er sårbar over for pres, er de stærkt misinformerede. Donald Trump har kraftigt undervurderet Kinas beslutsomhed og evne til at stå imod.



Det skriver The Daily Telegraph.



Det kinesiske marked er i øjeblikket meget stramt, og forholdet mellem jobtilbud og jobsøgende er rekord høj. Det betyder, at der er rigeligt med arbejde, også for dem som kommer til byerne.



Hverken Kinas økonomi eller politiske system er på vej ned. Ifølge Capital Economics vil de seneste amerikanske afgifter resultere i en reducering af den økonomiske vækst på mindre end 0,5 af landets BNP.



Ifølge Patrick Perret-Green fra hedgefonden Admacro har den amerikanske regering fejlbedømt Kinas sårbarhed stærkt.



"Vores medlemmer har talt højt og tydelig: Amerikanske virksomheder lider, siger repræsentanter fra det amerikanske handelskammer."



Det amerikanske handelskammer tilføjer også, at Kina og USA er en stor integreret økonomi, hvilket betyder at Donald Trump lægger afgifter på USA's egne virksomheder.



Det mest sandsynlige resultat er, at det amerikanske aktiemarked hånd i hånd med det asiatiske vil begynde at falde.



/ritzau/FINANS