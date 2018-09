Nord- og Sydkorea vil holde OL sammen i 2032

Sommer-OL i 2032 skal som de første olympiske lege nogensinde afholdes i to forskellige lande.



I hvert fald hvis det står til Nord- og Sydkorea.



De to lande vil forsøge at få den store sportsbegivenhed til Den Koreanske Halvø med konkurrencer i såvel nord som syd.



Det siger de to lande i en fælles udtalelse i forbindelse med den sydkoreanske præsident Moon Jae-ins møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, onsdag.



I samme udtalelse fremgår det, at de to lande i fremtiden vil samarbejde om større sportsbegivenheder såsom OL i 2020, der afholdes i den japanske hovedstad, Tokyo. Det uddybes ikke, hvad det indebærer.



Nord- og Sydkorea er ligeledes blevet enige om, at en gruppe nordkoreanske artister skal besøge den sydkoreanske hovedstad, Seoul, i oktober.



De to lande har gennem den seneste tid optrådt under fælles flag ved flere sportslige begivenheder.



Det skete blandt andet i juli, hvor herrespilleren Jang Woo-jin fra Sydkorea og den kvindelige spiller Cha Hyo Sim fra Nordkorea sammen besejrede et kinesisk par i finalen i mixeddouble i bordtennisturneringen Korea Open.



Ved vinter-OL i starten af året stillede de to lande også op med et fælles kvindeligt ishockeylandshold.



/ritzau/AP