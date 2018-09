Kvinde bag sexanklager er ikke klar til at vidne i Senatet

Relateret indhold Artikler

Christine Blasey Ford, der anklager Brett Kavanaugh for sexovergreb, trækker indtil videre sit tilsagn om at vidne i Senatet på mandag.



Det oplyser Fords advokater i et brev til formanden for Senatets retsudvalg, republikaneren Chuck Grassley, som CNN er i besiddelse af.



Ford er først klar til at forklare sig over for Senatets retsudvalg, når forbundspolitiet (FBI) har gransket sagen.



"Intet af substans og intet legitimt kan finde sted mandag," lyder det fra advokaterne.



Det er uvist, om FBI overvejer at gå ind i sagen.



Siden Christine Blasey Ford søndag stod frem i avisen The Washington Post har hun været offer for "ondskabsfuld chikane" samt modtaget adskillige dødstrusler. Sager, der har fået Fords familie til at flytte, oplyser advokaterne ifølge nyhedsbureauet AP.



Brett Kavanaugh er nomineret af præsident Donald Trump som ny dommer til den politisk betydningsfulde højesteret.



Det var oprindeligt planen, at Senatets retsudvalg torsdag skulle stemme om Kavanaugh som ny højesteretsdommer.



Men anklagerne om overgreb fik tirsdag den republikanske leder af retsudvalget til at indkalde til en høring på mandag, hvor både Kavanaugh og Ford skulle vidne under ed. Samtidig blev torsdagens afstemning udskudt.



Mandag oplyste Christine Blasey Ford via sin advokat, at hun var klar til at træde frem og afgive sit vidneudsagn offentligt. Men det er hun altså ikke alligevel, oplyser advokaten natten til onsdag dansk tid.



Christine Blasey Ford, der arbejder som universitetsprofessor i Californien, beskylder Brett Kavanaugh for et seksuelt overgreb i begyndelsen af 1980'erne.



Ford anklager Kavanaugh for sammen med en ven at angribe hende og klæde hende af mod hendes vilje. Da hun forsøgte at skrige, lagde Kavanaugh ifølge Ford en hånd over hendes mund.



Hun var på det tidspunkt 15 år, og han var 17.



Brett Kavanaugh afviser beskyldningerne. Det samme gør hans ven fra skoletiden.



I en pressemeddelelse mandag tilbød han at stille op til yderligere høringer i Senatets retsudvalg, hvis udvalget ønsker det.



"Det her er aldrig sket. Jeg vidste ikke, hvem der stod bag anklagerne før i går (søndag, red.), hvor hun identificerede sig selv," lød det.



Det Hvide Hus har siden sagen begyndte at rulle i sidste uge bakket op om Brett Kavanaugh.



USA's præsident, Donald Trump, siger, at det er "forfærdeligt" for Brett Kavanaugh, hvad han går igennem for tiden, og at "han ikke er en mand, der fortjener det".



/ritzau/