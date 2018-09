EU-Kommissionen vil droppe en retssag mod Irland, efter at Apple har betalt 13,1 milliarder euro (knap 100 milliarder kroner) tilbage i skat.



Konkurrencekommissær Margrethe Vestager har krævet, at Irland selv skulle inddrive pengene fra den amerikanske teknologigigant, men landet har hidtil nægtet.



Hun foreslår nu at trække retssagen tilbage.



- I lyset af den fulde betaling fra Apple af den ulovlige statsstøtte, det modtog fra Irland, vil kommissær Vestager foreslå kommissærkollegiet at trække retssagen tilbage, lyder det i en e-mail fra en talsmand til Reuters.



Det enorme beløb var resultatet af en længere undersøgelse i EU, hvor det kom frem, at Apple havde betalt langt under en procent i skat i EU på grund af en skatteaftale med Irland.



Både Apple og den irske regering afviser den afgørelse, som Margrethe Vestager pålagde parterne i 2016.



Den irske regering vil ikke anerkende, at Apple skulle have fået en skattefordel og har tidligere appelleret kendelsen.



