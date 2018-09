Kina svarer nu helt kontant USA igen med told for 60 mia. dollar på amerikanske varer fra den 24. september.



Det skriver Bloomberg News.



Tidligere tirsdag kom det frem, at den kinesiske regering var klar til at komme med en modreaktion på den told, som den amerikanske præsident Donald Trump har liggende klar med virkning fra den 24. september.



Trump indfører 10 pct. told på kinesiske varer for 200 mia. dollar.



De nye toldsatser betyder ifølge nyhedsbureauet AFP, at der fra 24. september vil være en toldbarriere på omkring halvdelen af de varer, som USA importerer fra Kina.



Satsen på 10 pct. vil gælde året ud og stige til 25 pct. fra den 1. januar.



/ritzau/FINANS