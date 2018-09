Valuta: Kun små bølgeskvulp efter Trumps nye Kina-told

Der er ro i krydset mellem euro og dollar, efter at den seneste udvikling i handelsstriden mellem USA og Kina satte lidt gang i bevægelserne tidligere tirsdag.



Euro koster 1,1680 dollar tirsdag middag, og det skal sammenlignes med 1,1690 dollar mandag klokken 17.



Der har dog i den mellemliggende periode været nogle udsving, efter at præsident Donald Trump har meddelt, at der kommer yderligere told på import fra Kina for 200 mia. dollar.



"Dollarens automatrefleks er aftaget noget, mens nogle aktiemarkeder lykkes med at stige trods handelsnyhederne. Det virker til, at et konsensus om hvad handelsudmeldingen ville være, allerede var formet på forhånd," siger Shusuke Yamada, der er valutastrateg ved Bank of America Merrill Lynch, til Reuters.



Kina er klar med et modsvar og vil pålægge amerikanske varer told, i samme takt som USA gør det mod kinesiske varer, og det fik kortvarigt euro styrket til 1,1718 dollar.



Den tyrkiske lira ligger samtidig svækket over for dollar, og den styrkelse, som landets centralbank satte i værk i sidste uge, er så godt som forduftet.



Den tyrkiske centralbank overraskede torsdag markedet med en højere end ventet rentestigning, da banken løftede sin ledende rente til 24,00 pct. fra tidligere 17,75 pct. Der var ifølge Bloomberg blot ventet en rentestigning til 21,00 pct.



Efter rentemeddelelsen blev den tyrkiske lira styrket over for dollar, så der skulle 6,1735 lira til et købe en dollar mod omkring 6,45 lira inden meddelelsen.



Tirsdag middag går der 6,4401 lira på en dollar. Mandag ved dansk lukketid skulle der 6,3058 lira til at købe en dollar.



/ritzau/FINANS