Danmark har næsten 800 millioner kroner til gode i FN-systemet.



Men det er tvivlsomt, om pengene nogensinde kommer i statskassen.



Det kræver nemlig, at andre FN-lande indbetaler det, de skylder, og det har de ikke været i stand til eller villige til indtil nu.



FN har flere gange opfordret Danmark til at afskrive gælden, men det er endnu ikke sket.



Og står det til Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, kommer det heller ikke til det.



- Det er et voldsomt stort beløb, og derfor mener jeg, at vi skal opretholde kravet mod FN.



- Ikke fordi jeg tror, at vi får pengene i morgen eller i overmorgen, men for at lægge pres på alle de øvrige lande, siger han.





/ritzau/