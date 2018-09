Oprørsgruppen Taliban gennemførte mandag en række angreb på kontrolposter, politistationer og militære baser forskellige steder i Afghanistan og dræbte mindst 27 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne.



Det oplyser afghanske regeringskilder til AP.



Det høje dødstal ved angrebene understreger, at sikkerhedsstyrkerne har svært ved at kontrollere oprørsgrupperne Taliban og Islamisk Stat.



Sikkerhedsstyrker har forsøgt at nedkæmpe de to grupper alene, siden USA og Nato formelt afsluttede deres kampmissioner i landet i 2014.



Angrebene skete i provinserne Farah, Badghis og Baghlan. Taliban står stærkt i alle tre provinser, hvor sikkerhedsstyrkerne løbende bliver angrebet.



/ritzau/AP