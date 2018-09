Briterne skal indgå 63 handelsaftaler uden brexitaftale

Den britiske økonomi vil blive ramt negativt, hvis der ikke bliver enighed om en brexitaftale.



Det siger Christine Lagarde, leder af Den Internationale Valutafond (IMF).



Lagarde advarer om, at Storbritannien i så fald skal indgå ikke færre end 63 nye handelsaftaler. Hun siger, at det vil være "pokkers meget arbejde".



"Hvis det kommer til en britisk udtræden af EU uden en aftale, vil vi stå i en langt værre situation," mener Lagarde, som mandag er med til at præsentere en ny IMF-rapport om udsigterne for den britiske økonomi.



"Desto større hindringer, der er for handlen i det nye forhold, desto dyrere vil det være," fastslår hun og tilføjer:



"Det burde være ret så indlysende, men er det tilsyneladende ikke altid."



IMF anslår, at den britiske økonomi vil have en årlig vækst på cirka 1,5 procent i 2018 og 2019, hvis der bliver indgået en bred brexitaftale. Hvis briterne var blevet i EU, ville væksten ifølge IMF være på 1,75 procent.



Den britiske økonomi, som er verdens femtestørste, er svækket efter brexitafstemningen i 2016.



Men nye tal i sidste uge viste overraskende, at der har været mere vækst i den britiske økonomi end ventet - og den største vækst i næsten et år som følge af VM i fodbold og den varme sommer.



Den britiske finansminister, som mandag deltog i et pressemøde med Christine Lagarde, advarer om, at den britiske regering må tage hensyn til "klare økonomiske advarsler" fra IMF.



/ritzau/Reuters