Republikanske senatorer kræver højesteretsafstemning udsat

Opdateret 6.29



Flere republikanske senatorer kræver nu, at afstemningen om Brett Kavanaugh som ny højesteretsdommer bliver udsat, indtil den kvinde, der hævder at have været udsat for et overgreb af Kavanaugh, har forklaret sig over for Senatets retsudvalg.



Det skriver avisen The Washington Post, der søndag bragte et interview med kvinden, der står bag anklagerne, Christine Ford.



Ford anklager Kavanaugh for sammen med en ven at have forgrebet sig på hende for flere årtier siden ved en gymnasiefest i byen Bethesda.



Ifølge hende var Kavanaugh tydeligt beruset, da han holdt hende fast i en seng og forsøgte at tage hendes tøj af. Det lykkedes hende efter eget udsagn at flygte. Hun var på det tidspunkt 15 år, og han var 17 år.



Brett Kavanaugh afviser anklagerne. Det samme gør hans ven fra skoletiden.



Det er de to afgående senatorer Jeff Flake og Bob Corker, der mener, at afstemningen om Kavanaughs plads i højesteret skal udsættes. Dermed slutter de sig til koret af demokratiske senatorer, der slår til lyd for det samme.



Jeff Flake mener ikke, at medlemmerne af retsudvalget kan stemme, før der er gravet dybere i sagen:



"Jeg har gjort det klart, at jeg ikke mener, at vi skal gennemføre afstemningen torsdag, hvis vi endnu ikke har hørt hendes side af historien eller undersøgt det her nærmere," siger Jeff Flake til avisen.



Flake er en de største republikanske kritikere af Trump. Han er valgt i Arizona og er medlem af Senatets retsudvalg.



Et andet republikansk medlem af retsudvalget senator Lindsey Graham siger, at han "meget gerne" vil høre Christine Fords version af sagen, men at det skal ske snarest, så afstemningen kan fortsætte som planlagt.



Senator Bob Corker udtaler i en pressemeddelelse, at en udsættelse af afstemningen "vil være bedst for alle involverede, inklusive Kavanaugh".



"Men hvis hun vil høres, skal det ske hurtigst muligt," lyder det fra Corker.



Afstemningen om Brett Kavanaugh som ny højesteretsdommer er planlagt til torsdag.



Republikanerne har med 11 medlemmer mod Demokraternes ti flertal i Senatets retsudvalg. Dermed kan Flakes stemme potentielt afgøre udfaldet.



/ritzau/