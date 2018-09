Nu får "Grab them by the pussy" konsekvenser

"Grab them by the pussy," lød den nuværende amerikanske præsident Donald Trumps besked til journalisten Billy Bush tilbage i 2005.



Nu begynder konsekvenserne af det citat at komme op til overfladen.



For ifølge The Washington Post tyder antallet af de kvindelige kandidater til midtvejsvalget i USA på, at der er en rekord på vej, og mange af de kvindelige kandidater er demokrater, skriver The Washington Post.



På baggrund af en Washington Post-analyse vil der nemlig blive valgt rekord mange kvinder ind i Den Amerikanske Kongres, der består af Senatet og Repræsentanternes Hus, ligesom der vil komme flere kvinder på guvernørposterne.



I øjeblikket sidder 84 kvinder på pladserne i Repræsentanternes Hus, 23 kvinder i Senatet, mens der er seks kvindelige guvernører.



"De nuværende vurderinger tyder på et nyt rekordantal kvinder er sandsynligt," udtaler Kelly Dittmar fra Center for American Women in Politics til The Washington Post.



Langt fra ligevægt



Trods den store tilstrømning af kvindelige kandidater, vurderer Kelly Dittmar, at det vil være svært at nå op på 25 pct. kvindelige repræsentanter.



End ikke i det mest positive udfald vil man være i nærheden af ligevægt mellem kønnene, lyder det i avisen, der oplyser, at der p.t. er 20 pct. kvinder repræsenteret i Kongressen, hvor 19 pct. sidder i Repræsentanternes Hus og 23 pct. sidder i Senatet.