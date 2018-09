Briterne må stemme om brexit igen, lyder det fra borgmester i hård kritik af Theresa May

Tiden er ved at løbe ud for briterne, der for to år siden valgte at forlade EU. Det mener Sadiq Khan, der er borgmester i London.



I et debatindlæg i avisen The Guardian advokerer han for, at det britiske folk bør høres endnu engang om, hvorvidt Storbritannien skal forlade EU-samarbejdet.



Han begrunder det med, at en udtrædelse til den fastsatte deadline i marts 2019 kun vil kunne lade sig gøre med en "bad deal" eller "no deal".



Det vil sige en dårlig aftale, "der kan ende med at være så vag, at vi forlader EU blinde for, hvad vores fremtidige forhold vil være", eller ingen aftale, som vil være en hård opbremsning for det britiske samfund og EU.



"Begge scenarier er lysår fra det, der blev lovet under folkeafstemningskampagnen," skriver borgmesteren i sit indlæg, hvor han understreger, at begge muligheder er "utrolig risikable".



Theresa May spiller med folks levebrød



"Jeg tror ikke, at May (Theresa May, premierminister, red.) har mandatet til at spille så åbenlyst med økonomien og folks levebrød," skriver Sadiq Khan i sit indlæg, hvor han også kritiserer Theresa Mays og hendes regering for i den grad at fejle i forhandlingerne om en for briterne spiselig udtrædelsesaftale.



Således skriver han, hvordan han er blevet mere og mere foruroliget, som forhandlingerne mellem Storbritannien og EU har stået på.



"Den kaotiske tilgang til forhandlingerne er blevet sovset ind i forvirring og dødvande, hvilket fører os til en vej, der kan være meget skadelig - ikke kun til London, men hele landet," skriver Sadiq Khan.



Ifølge BBC News har Theresa May sagt, at en anden afstemning vil være "forræderisk over for vores demokrati".



"Som borgmester ville jeg ikke gøre mit arbejde for Londons folk, hvis jeg ikke sagde, at det er på tide at tænke sig om igen i forhold til denne afgørende beslutning. Jeg tror ikke, det er folkets vilje at stå over for enten en dårlig aftale eller værre – ingen aftale. Det var ikke på bordet under kampagnen. Folk stemte ikke for at forlade EU for at gøre sig fattigere, for at se deres forretninger lide, at have NHS-afdelinger (National Heath Service/sundhedssystemet, red.) underbemandet, at se politiet forberede sig på uro, eller at den nationale sikkerhed bliver truet, hvis vores samarbejde med EU i kampen mod terrorisme svækkes," skriver Sadiq Khan i The Guardian.