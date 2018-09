De Radikale kræver en politisk aftale med Socialdemokratiet, før partiet peger på Mette Frederiksen som ny dansk statsminister i stedet for Lars Løkke Rasmussen (V)



Det siger De Radikales partileder, Morten Østergaard, ved partiets landsmøde i Hotel Nyborg Strand.



"Det er ikke for at genere Mette Frederiksen, at vi gerne vil gøre hende til statsminister. Men vi spiller med åbne kort. Vi stiller ikke ultimative krav. Og vi må have en politisk aftale, så vi kan vide, hvad vi navigerer efter, siger han."



"Man kan ikke se bort fra vores politik og regne vore mandater med," siger han.



Morten Østergaard koncentrerer sig især om modsætningen mellem dem og os: Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.



"Vores vej, der handler om at løse integrationsproblemer. Og så deres vej, som er nedskæringer på udviklingspolitikken og nej til konventioner," siger Morten Østergaard.



"Og vores vej om, at EU er måden til at løse problemer. Og deres vej, om vi overhovedet skal være med i den europæiske union. Jo, der er sandt for dyden forskel."



Han yder selvkritik overfor partiets holdning til udlændingepolitik.



"Det er vigtigt, at vi erkender, at der var problemer, som vi bekvemt gik udenom. Problemer, som vi ikke gik til med samme ansvarlighed som på andre områder," siger Morten Østergaard.



Han besøgte i foråret ghettoerne Vollsmose og Gellerup.



"Det største falsum i debatten, er, at mennesker, der lever med problemer, skulle være ligeglade," siger Morten Østergaard.



Han mødte forleden ved den franske præsident Emmanuels Macrons statbesøg i Danmark faderen til Dan Uzan, som i 2015 blev skuddræbt ved terrorangrebet på synagogen i København.



"Hvis Sergeot Uzan kan, så kan Det Radikale Venstre også."



"Hvis han kan klare det værste, der findes: At overleve sine børn, så kan vi også kæmpe videre for, at børn ikke skal leve i Sjælsmark kaserne under forhold, vi aldrig ville byde danske børn," siger Morten Østergaard.



/ritzau/