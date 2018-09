Brexit fører Storbritannien ud i kaos, når landet efter planen i marts 2019 siger farvel til fællesskabet i EU. Derfor skal Danmark ikke følge efter med en folkeafstemning, som Dansk Folkeparti foreslår.



Det siger De Radikales EU-parlamentariker, Morten Helveg Petersen, ved partiets landsmøde på Hotel Nyborg Strand. Her kæmper han med Karen Melchior om at blive valgt som spidskandidat ved valget til EU-Parlamentet.



"Brexit er det rene kaos. Kære Dansk Folkeparti. Jeres seneste populistiske påhit - en folkeafstemning om briternes exit fra EU, som ingen endnu kender, er det rene, skinbarlige vrøvl," siger Morten Helveg Petersen.



"Tillad mig at spørge hr. Kristian Thulesen Dahl: Hvordan synes du selv, det går i London og omegn? Synes du ikke, at Brexit kører som smurt i Lurpak? Det er det rene, skære vrøvl."



Den britiske regering står splittet efter sit udspil, som fik udenrigsminister Boris Johnson og EU-minister David Davis til at forlade premierminister Theresa May.



Danmark har ingen som helst interesse i at følge briterne ud af EU, mener Morten Helveg Petersen.



Vi bør langt hellere følge den fransk præsident, Emmanuel Macron, som for nylig var på statsbesøg i Danmark - blandt andet for at studere den danske model på arbejdsmarkedet, mener Morten Helveg Petersen.



"Det er bedst for Danmark, at (statsminister) Lars Løkke Rasmussen tilbringer så meget tid som muligt med Macron," siger han.



"Det er den eneste mulighed for, at det tidligere Europa-begejstrede Venstre finder tilbage til arven fra Henning Christophersen og Uffe Ellemann-Jensen."



Hvert sekund Lars Løkke er sammen med Macron, er han ikke sammen med Thulesen Dahl, påpeger Morten Helveg Petersen til forsamlingens klapsalver.



/ritzau/