Det er op til Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, at samle oppositionen mod VLAK-regeringen. Hun skal ikke splitte partierne til venstre for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).



Det mener De Radikales EU-parlamentariker, Jens Rohde, der har en fortid som Venstres politiske ordfører under statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).



"Socialdemokratiet vil gerne stille med en statsminister. Derfor skal de samle oppositionen. Hvis de gerne vil i regering, afhænger det af motivet," siger Jens Rohde.



"Hvis de vil føre politik udenom det parlamentariske grundlag og støtte sig til Dansk Folkeparti, så kommer en ren S-regering ikke til at holde ret længe."



Under Anders Fogh Rasmussen foreslog Venstre-politikere nogle gange at gå alene uden De Konservative. Det afviste Fogh blankt, påpeger Jens Rohde.



Siden Mette Frederiksen afviste De Radikale i sin grundlovstale, har to andre meldt sig som statsministerkandidater: Alternativets leder Uffe Elbæk og Enhedslistens leder Pernille Skipper.



"Uanset hvordan man vender og drejer det, så har dén, der gerne vil være statsminister, serveretten og -pligten til at samle oppositionen," siger Jens Rohde.



Spørgsmål: Skal De Radikale kræve en politisk aftale for at støtte Mette Frederiksen som statsminister?



"Det er klart. Hvis vi skal være parlamentarisk grundlag, skal vi også kunne se os selv i regeringsgrundlaget. Vi skal ikke stille ultimative krav, men komme med vores politik. Så må vi jo forhandle," siger Jens Rohde.



Alle - Uffe Elbæk, Pernille Skipper, Morten Østergaard og Mette Frederiksen - skal kunne se sig selv i den politiske aftale, mener han.



Under Fogh ville Dansk Folkeparti have færrest omkring forhandlingsbordet. Mens De Radikale ville have flest omkring bordet, forklarer Jens Rohde.



"Det bunder helt tilbage til Kanslergadeforliget i 1933. Dengang erkendte, S, V og R, at partierne skulle tåle hinanden i et parlamentarisk demokrati med en mindretalsregering," siger Jens Rohde.



/ritzau/