Analyse: Tyrkisk centralbank trodser Erdogan med kæmpe rentehop

En uventet massiv renteforhøjelse fra 17,65 til 24 pct.Den tyrkiske centralbank tog markederne med bukserne nede med en uventet stor renteforhøjelse, der øjeblikkeligt fik den tyrkiske lira til at stige med godt 5 pct. og sendte tyrkiske aktier i almindelighed i vejret med 1,1 pct. Især bankaktierne bragede i vejret med ca. 4,5 pct. Liraen faldt kort efter lidt tilbage igen, og rentehoppet ændrer ikke ved, at den så langt fra er årets succeshistorie. Faldet i år overfor dollar har foreløbig været på ca. 40 pct. og en tårnhøj inflation i ca. 18 pct. æder fortsat ind på tyrkernes købekraft.En stribe analytikere er overraskede over, at centralbanken i Ankara igen viser tegn på uafhængighed og nærmest trodser præsident Recep Tayyip Erdogan.Så sent som torsdag formiddag fortalte pæsidenten en forsamling af mindre erhvervsdrivende i Ankara, at "renter er et værktøj til udnyttelse", og han gentog sin uortodokse økonomiske teori om, at det er høje renter, der skaber inflation.Det er svært at finde økonomiske lærebøger, hvor rentehop ikke beskrives som et middel til at bekæmpe inflation, præcis som centralbanken i Ankara nu forsøger at demonstrere.Tyrkiets høje inflation, stærkt faldene valuta og økonomiske vækst har i de seneste uger været med at trække en række såkaldte nye økonomier ud i en ond cirkel med fald i både valutaer, aktier og obligationer.Sammen med især Argentina og Venezuela har Tyrkiet reduceret risikovilligheden hos globale investorer, der også har trukket penge ud af Sydafrika, Rusland, Brasilien, Chile og andre nye økonomier.