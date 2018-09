Ny Trump-bog bliver flået ned fra hylderne i rekordfart

En ny, afslørende bog om USA's præsident, Donald Trump, er allerede dagen efter udgivelsen godt på vej mod en million solgte eksemplarer.



Det oplyser Simon & Schuster, der er udgiveren af bogen.



Bogen hedder "Frygt: Trump i Det Hvide Hus" og er skrevet af den kendte amerikanske journalist Bob Woodward.



Ikke mindre end 750.000 eksemplarer er allerede blevet solgt onsdag - dagen efter udgivelsen. Det er ifølge nyhedsbureauet AP blandt de hurtigst sælgende fagbøger i nyere tid.



Simon & Schuster, der er en af USA's største bogudgivere, oplyser også, at selskabet aldrig nogensinde i sin 94-årige levetid har modtaget så mange forudbestillinger på en bog som Woodwards.



Simon & Schuster har tidligere udgivet bøger om blandt andre den amerikanske politiker Hillary Clinton og den afdøde Apple-chef Steve Jobs.



I bogen beskriver Woodward gennem en lang række interviews med kilder tæt på Trump præsidentens første 18 måneder i Det Hvide Hus.



Bogen har vakt stor opsigt i det politiske USA. Trump selv har stemplet bogen som værende fuld af løgn. Det samme gjorde Trump i øvrigt, da Michael Wolff tidligere på året udgav bogen "Fire and Fury".



Præsidentens søn Eric Trump har også taget afstand fra bogen.



"Man kan skrive en opsigtsvækkende bog fyldt med sludder og vrøvl, og så vil CNN helt sikkert gerne høre fra dig, fordi de elsker at svine præsidenten til," siger Eric Trump i et interview på tv-stationen Fox onsdag.



Den nye bog om Trump har blandt andet fået særlig opmærksomhed fordi Bob Woodward, bogens forfatter, er særdeles velanset i USA.



Woodward var blandt andet med til at vælte den tidligere amerikanske præsident Richard Nixon i Watergate-skandalen, hvor Nixon blev afsløret i at aflytte sine politiske modstandere.



Siden da har han også skrevet bøger om flere amerikanske præsidenter.



