Kulturminister Mette Bock stiller op til Europa-Parlamentet

Liberal Alliances Mette Bock går efter en plads i Europa-Parlamentet. Partiets hovedbestyrelse har indstillet kulturministeren som spidskandidat.



Det skriver partiet i en pressemeddelelse.



"EU står ved en afgørende skillevej med Brexit, USA, der vender ryggen til Europa, østeuropæiske medlemslande, der krænker fundamentale frihedsrettigheder, og et Sydeuropa i økonomisk kaos," siger Mette Bock i pressemeddelelsen.



"Vi skal bruge den brændende platform til at åbne et nyt kapitel, hvor EU er smallere, men stærkere. Jeg vil være en liberal stemme, der tydeliggør danske og nordiske værdier i EU," siger Bock.



Liberal Alliance samles på Fyn 22. september og tager her stilling til, hvem der officielt skal være partiets spidskandidat ved næste års valg.



/ritzau/