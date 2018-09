Kina bejler igen til amerikanske multinationale selskaber

Kinesiske regeringsledere skruer op for charmen over for amerikanske multinationale selskaber og dropper trusler om gengældelse i et forsøg på ikke at lade handelskrigen med USA skræmme udenlandske investorer.



Det skriver The Wall Street Journal.



Liu He, der er Kinas vicepremierminister, kunne sidste måned fortælle besøgende amerikanske topchefer, at Kinas næste modtræk ikke vil ramme de amerikanske selskabers aktiviteter i Kina.



"Vi vil ikke tillade gengældelse mod udenlandske selskaber," sagde Liu He ifølge informerede kilder, skriver The Wall Street Journal.



Fredag opnåede Exxon Mobils adm. direktør, Darren Woods, audiens hos den kinesiske premierminister, Li Keqiang, på grund af olieselskabets planer om et projekt til 10 mia. dollar i det sydlige Kina.



Charmeoffensiven fortsætter denne uge, hvor den kinesiske vicepræsident, Wang Qishan, skal mødes med topchefer fra JPMorgan Chase, Citigroup og Blackstone Group.



Kinas regering svor oprindeligt, at den ville give igen på amerikanske importafgifter på kinesiske varer.



Nu har tonen på nogle fronter fået en anden lyd, hvilket ifølge talsmænd og regeringsrådgivere skyldes en frygt for, at den fortsat eskalerende handelskrig med USA kan skade økonomien og investeringer, der spiller en afgørende rolle for Kina.



USA har netop gennemført en høringsproces om et forslag om at pålægge yderligere told på kinesiske varer til en værdi af 200 mia. dollar, som ifølge USA's præsident, Donald Trump, meget snart kan blive indført.



Samtidig har Trump truet med, at han har varer for yderligere 267 mia. dollar i "baghånden".



