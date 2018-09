Løkkes søn er valgt som kandidat til Europa-Parlamentet

Lars Løkke Rasmussens søn, Bergur Løkke Rasmussen, kom tirsdag aften et skridt nærmere en plads i Europa-Parlamentet.



På et opstillingsmøde blandt Venstres medlemmer i Storkreds København blev den 28-årige politiker valgt enstemmigt.



Det oplyser Europaudvalget hos Venstre i Storkøbenhavn.



Politik er ikke ukendt for Bergur Løkke Rasmussen, da han tidligere har siddet i regionsrådet for Venstre i Region Hovedstaden.



Valget til Europa-Parlamentet afholdes i maj 2019.



Danmark har i dag 13 medlemmer i Europa-Parlamentet, men på grund af det forventede britiske exit til fællesskabet får Danmark et ekstra mandat fra og med næstes års valg.



/ritzau/