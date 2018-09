En million demonstrerer for selvstændighed i Catalonien

Omkring en million catalanere er tirsdag aften gået på gaden i Barcelona for at demonstrere for uafhængighed, siger politiet i den nordlige spanske region Catalonien.



Med trommer og fløjter gik de mange rødklædte demonstranter i optog gennem Cataloniens hovedby med regionens røde, gule og blå flag i hænderne.



Tirsdag markerer catalanerne nationaldag. Oprindeligt er den en hyldest til Barcelonas faldne i kampen mod den spansk kong Filip i 1714. Men siden 2012 er den årlige Diada-helligdag blevet brugt til at vise opbakning til en løsrivelse fra Spanien.



I år er dagen særligt betydningsfuld for mange catalanere, der stemte for løsrivelse ved en omstridt folkeafstemning i oktober.



Den spanske premierminister, Pedro Sanchez, sagde i sidste uge, at indbyggerne i Catalonien skal stemme om, hvorvidt de ønsker større selvbestemmelse til regionen.



Sanchez understreger, at Catalonien ikke kan blive selvstændigt. En ny afstemning vil kun dreje sig om mere autonomi.



