Syv stemmer gav Sverigedemokrater mandat

Kun syv stemmer skilte Sverigedemokraterna og Centerpartiet i kampen om et mandat til Riksdagen efter søndagens valg.



Det viser en beregning, som Svante Linusson, professor i matematik ved Det Kongelige Institut for Teknologi i Stockholm (KTH), har lavet. Det skriver Sveriges Radio.



Mandag kom det frem, at et valgdistrikt i Västre Götland havde byttet rundt på stemmesedler til riksdagsvalg og lokalvalg.



Da fejlen blev rettet, fik Sverigedemokraterna ét mandat mere, mens Centerpartiet mistede ét.



Den rødgrønne blok med socialdemokraten Stefan Löfven i spidsen fører derfor med 144-142 over Alliansen med Ulf Kristersson fra Moderaterna som statsministerkandidat.



/ritzau/