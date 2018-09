Moderaterna kræver statsminister Löfvens afgang - Löfven afviser

FAKTA

Sveriges borgerlige alliance er større end regeringen, og derfor skal statsminister Stefan Löfven (S) og hans regering gå af.



Det siger Moderaternas partileder, Ulf Kristersson, i en tale til partiets medlemmer og tilhængere på valgaftenen.



- Den her regering har gjort sit, den burde aldrig være tiltrådt til at begynde med, og nu skal den gå af, siger Kristersson om Löfvens socialdemokratiske regering.



Han vil mandag morgen sætte sig sammen med de øvrige tre partier i den borgerlige alliance for at drøfte, hvordan man kan danne regering efter et valg med et yderst tæt resultat.



De to blokke er helt lige i antal mandater - 143 til hver, viser det foreløbige resultat, efter over 95 procent af stemmerne er talt op.



Udenfor de to blokke står Sverigedemokraterna (SD), som bliver Sveriges tredjestørste parti efter Moderaterna. Den indvandringskritiske og euroskeptiske parti har ifølge den foreløbige optælling 17,7 procent.



SD-leder Jimmie Åkesson har betegnet sit parti som valgets vinder og opfordret Kristersson til at mødes med ham for at tale om mulighederne for at danne en regering.



Fortsætter trods tilbagegang



Trods tilbagegang for Socialdemokraterna ved søndagens svenske valg til Riksdagen fortsætter partiets leder, statsminister Stefan Löfven, dog indtil videre på posten.



Det siger han i en tale kort efter midnat til partiets valgfest i Stockholm, skriver nyhedsbureauet TT.



Men han udtrykker også skuffelse over opbakningen til sit parti, som ser ud til at lande på godt 28 procent.



Det er næsten tre procentpoint færre end ved forrige valg i 2014.



- Jeg kommer til at fortsætte som statsminister. Vi ville gerne have set et bedre resultat, men trods det har vælgerne gjort os til det største parti.



- Der er ikke grundlag for, at jeg skulle gå af nu. Nu er det vigtigt at have is i maven og holde hovedet koldt. Jeg og min regering leder landet, fastslår han.



Dermed ignorerer han også kravet fra lederne af de partier, som udgør den borgerlige blok Alliansen.



- Der er kun en udgang på det her, og det er, at Löfven indgiver sin afskedsansøgning, siger Jan Björklund, partileder for Liberalerna, ifølge svenske medier.



Valgets store vinder Sverigedemokraterna sikrer sig 62 mandater.



- En ting er sikkert. Ingen af siderne får majoritet på egen hånd. Vi får behov for løsninger på tværs af blokkene. Uanset udfaldet af valget, så førte den her aften til blokpolitikkens begravelse, siger Stefan Löfven.



- Det mest ansvarsfulde nu er ikke at spekulere. At forskellige partier låser sig fast i positioner. Der er endnu to uger til Riksdagens åbning, konstaterer han.



