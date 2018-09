Målinger: Meget tæt løb mellem blokkene i Sverige - fremgang til Sverigedemokraterne

Socialdemokraterna er Sveriges største parti efter søndagens valg, viser en valgstedsmåling fra den svenske tv-station SVT, der giver partiet 26,2 procent af stemmerne.



Sverigedemokraterna bliver næststørst med en opbakning på 19,2 procent, viser SVT's valgstedsmåling. Moderaterna får 17,8 procent, viser målingen.



Kort forinden havde en valgstedsmåling fra svensk TV4 givet Socialdemokraterna 25,4 procent og Moderaterna 18,4 procent.



Sverigedemokraterna bliver her tredjestørste parti med 16,3 procent.



Målingen fra TV4 viser, at de rødgrønne partier tilsammen får flere stemmer end den borgerlige alliance. De rødgrønne har fået 41 procent mod alliancens 40,1 procent.



SVT's valgstedsmåling viser i højere grad dødt løb mellem de to blokke med 39,4 procent til de rødgrønne partier og 39,6 procent til den borgerlige alliance.



Vänsterpartiet får 9,0 procent, mens Miljöpartiet med 4,2 procent ligger faretruende tæt på spærregrænsen, som i Sverige er på fire procent.



I den borgerlige lejr får Centerpartiet 8,9 procent, Liberalerna 5,5 og Kristdemokraterna 7,4 procent, viser SVT's valgstedsmåling.



I TV4's måling får Vänsterpartiet 9,8 procent, og Miljöpartiet holder god afstand til spærregrænsen med 5,8 procent.



Centerpartiet får sit bedste valgresultat i 30 år med 9,4 procent, viser målingen.



Kristdemokraterna får 6,6 procent og Liberalerna 5,7 procent, viser TV4's valgstedsmåling, hvor 5591 svenske vælgere er blevet spurgt.



SVT's valgstedsmåling omfatter dobbelt så mange vælgere - 11.630 i alt - som ved valgsteder over hele landet er blevet spurgt om, hvilket parti de har stemt på.



Valgstedsmålinger, der også kaldes exit polls, er i modsætning til en meningsmåling baseret på svar fra vælgere, som har afgivet deres stemme.



/ritzau/