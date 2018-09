Relateret indhold Artikler

Den svenske tv-station SVT må alligevel godt dække Sverigedemokraternas valgfest i Skellefteå søndag aften.



Det oplyser Sverigedemokraterna i Västerbotten i en pressemeddelelse ifølge SVT Västerbotten.



- SVT's udskiftning af valgchef - Eva Landahl, der også er ansvarlig udgiver for SVT - opfatter vi som en undskyldning, skriver Petter Nilsson, der er talsmand for Sverigedemokraterna i Västerbotten:



- Eftersom seere har interesse i at være en del af vores valgfest, sammen med at undskyldningen er modtaget - åbner vi op for, at SVT kan dække vores valgfest i Skellefteå.



Redaktionschef Anders Bäckström hos SVT Västerbotten kalder det en glædelig besked.



Lørdag meddelte Sverigedemokraterna i Västerbotten i det nordlige Sverige ellers, at SVT blev udelukket fra festen på grund af stationens behandling af partileder Jimmie Åkesson under tv-debatten fredag aften.



Under debatten sagde Åkesson:



- "Bare indvandrere får arbejde, så løser alt sig" - det har de sagt hele tiden. Det sker ikke, det bliver ikke sådan. Derfor må man stille sig spørgsmålet, hvorfor det er så svært for de her mennesker at få et job. Det er fordi, de ikke er svenskere. De passer ikke ind i Sverige.



Det fik efterfølgende det svenske public service-medie til at tage afstand fra udtalelsen fra Åkesson.



Baggrunden er, at SVT finder, at udtalelsen er generaliserende og udpeger indvandrere som en gruppe, der ikke er svenskere og ikke passer ind i Sverige.



Desuden henviser tv-stationen til, at der i den svenske radio- og tv-lov findes en såkaldt demokratiparagraf. Heri fremgår det, at en programvirksomhed som helhed skal præges af "den demokratiske styreforms grundidéer og princippet om alle menneskers lige værd".



Det var Eva Landahl, der traf beslutningen om, at SVT skulle tage afstand. Lørdag aften besluttede SVT, at Eva Landahl ikke skulle være ansvarlig redaktør for SVT's valgdækning af valgdagen alligevel.



Ifølge SVT Nyheters divisionschef, Anne Lagercrantz, er beslutningen om at erstatte Eva Landahl som ansvarlig dog ikke en undskyldning.



Det har heller ikke noget at gøre med, at der blev taget afstand i partilederdebatten, skriver SVT Västerbotten.



Det handler i stedet om artiklerne på Twitter, som hun har syntes godt om.



- Det strider mod vores retningslinjer om, at vi ikke skal tage stilling. Når det gælder gårsdagens afstandtagen, er vores vurdering den samme, siger Anne Lagercrantz til SVT Västerbotten.



/ritzau/