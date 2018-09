2,6 millioner svenskere har stemt før tid

Relateret indhold Artikler

Stemmeurnerne i Sverige er søndag morgen åbnet, men mange svenskere havde, allerede inden stemmeurnerne åbnede, indgivet deres stemme.



Således har den svenske valgmyndighed søndag formiddag registreret flere end 2,6 millioner stemmer, der er afgivet på forhånd, skriver nyhedsbureauet TT.



Helt præcist er antallet af registrerede stemmer før tid søndag formiddag på 2.667.869.



Muligheden for at stemme før tid begyndte 22. august, og det har været muligt at stemme på denne måde frem til valgdagen, søndag.



Ifølge TT er antallet af stemmer på forhånd i år nogenlunde på samme niveau som i 2014, hvor 2.672.615 stemte før tid. 42 procent af alle stemmerne ved valget til Riksdagen dengang var stemmer, der var afgivet før tid.



Hvis nogle af de svenskere, der har stemt før tid, skulle ændre mening, har de mulighed for at stemme på ny på valgdagen.



Kuverten med stemmen, der er afgivet før valgdagen, gemmes nemlig ved det valgsted, vælgeren tilhører. Her kan vælgeren så få sine valgsedler tilbage og bytte dem med nogle nye, skriver TT.



Dog kan man ikke ændre sin stemme, som er afgivet på selve valgdagen. Ligeledes går det heller ikke at stemme på forhånd to gange.



I Danmark har man ved folketingsvalg også mulighed for at stemme før tid ved at brevstemme. Men her er det langt fra lige så mange, som stemmer før tid.



Ved folketingsvalget i 2015 var brevstemmeprocenten på knap ni procent, hvilket var det højeste for alle folketingsvalg i over 40 år ifølge en rapport om valgresultatet.



Det danske brevstemmesystem er anderledes på flere punkter i forhold til det svenske system med såkaldte forhåndsstemmer. Eksempelvis lukker muligheden for at brevstemme i Danmark flere dage før valgdagen.



Desuden kan man i Danmark brevstemme på ny og på den måde ændre sin brevstemme. Dog kan man, når man har brevstemt, ikke stemme på selve dagen.



/ritzau/