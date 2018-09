Medieforsker: Svensk tv blander sig i valget efter omstridt debat

Det er ikke det bedste træk for den svenske tv-kanal SVT, at den har taget afstand fra Sverigedemokraternas Jimmie Åkessons udtalelser i en tv-debat.



Også selv om tv-stationen har forklaret, at den er forpligtet til at tage afstand på grund af loven. Det vurderer medieforsker Lars Kabel, der er lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.



"Jeg tror ikke, at det var særlig fornuftigt at gøre det to dage før et valg. Også selv om at SVT gerne vil tage afstand og er bange for at komme til at stå juridisk og moralsk til ansvar for nogle meget hårde udtalelser," siger han og tilføjer:



"De kommer på en måde til at blande sig i valget, selv om jeg ikke tror, at det var deres mening."



Det var efter en partilederdebat på SVT fredag aften, at tv-kanalens tv-vært stillede sig frem og udtalte, at partileder Jimmie Åkessons udtalelse var "groft generaliserende", og at kanalen tager afstand fra den.



Under debatten havde Jimmie Åkesson sagt om nogle indvandrere, at de ikke "passer ind i Sverige".



Eva Landahl, der er ansvarlig for SVT's valgdækning har efterfølgende udtalt, at tv-kanalen har et ansvar for at tage afstand fra den ifølge hende generaliserende udtalelse fra en politiker.



SVT henviser til, at kanalen er forpligtet til at tage afstand på grund af den svenske radio- og tv-lov.



Lars Kabel tror ikke, at man på samme måde vil se dansk tv tage afstand fra en politikers udtalelse. Blandt andet fordi der ikke er samme forpligtelse i loven.



Han ser dog en tendens i tiden, hvor medierne er meget opmærksomme på, hvad de viderebringer.



"Publicisterne er i denne tid under pres. De er bange for at skulle stå til ansvar for det, som kilderne siger. Et eksempel er Facebook, der kan komme til at stå til ansvar for hadefulde udtalelser, som de har spredt," siger Lars Kabel.



