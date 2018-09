- Det her er ikke en politisk kampplads. Det her er jo netop en beskyttelse af vores demokrati.



Sådan lyder det fra Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, efter at regeringen har fremlagt en ny handlingsplan, der skal imødekomme påvirkning fra fremmede magter under det kommende valg.



Det er helt afgørende, at politikerne i det danske folketing står skulder ved skulder, når onde magter prøver at svække Danmark, siger hun.



Af den grund bakker Socialdemokratiet op om regeringens handlingsplan med 11 initiativer, der er blevet til igennem et samarbejde på tværs af alle demokratiske partier, lyder det.



Dog spår Trine Bramsen, at der ikke vil gå lang tid, før politikerne må til tasterne igen for at udarbejde en ny plan.



- Med teknologiens udvikling og de meget kreative kræfter, der vil os det ondt, så kommer der helt sikkert til at skulle følges op på den her handlingsplan givetvis om bare nogle få år, fordi vi vil se nye typer af angreb på demokratier rundt om i verdenen, siger hun.



- Man kan aldrig lave hundrede procents garantier. Men man kan sætte et hegn op i billedligt forstand, og gøre det så svært for de kriminelle, som vil skade vores demokrati, så meget som muligt, siger Trine Bramsen.



Også Dansk Folkeparti hilser regeringens handlingsplan velkommen, siger partiets retsordfører, Peter Kofod.



- Jeg synes, at det er positivt, at regeringen vil vise rettidig omhu og selvfølgelig sørge for i god tid, inden der er valghandling, at efterretningstjenesten kan holde øje med, at alt kommer til at foregå efter bogen, siger han.



For at finansiere handlingsplanen vil regeringen blandt andet tage hul på de 43 millioner kroner, som er afsat til Politiets Efterretningstjeneste i udspillet til en finanslov for 2019.



Og det glæder retsordføreren, at efterretningstjenesten ikke selv skal punge ud for at finansiere initiativerne.



- Jeg synes overordnet, at det ser fornuftigt ud, at man også tilfører de penge, der er behov for, så efterretningstjenesten ikke skal drosle ned på andre vigtige gøremål.



- Det er godt, at man ikke svækker efterretningstjenesten ved at sige, at de selv skal finansiere det, siger Peter Kofod.



I sin handlingsplan bebuder regeringen blandt andet et nyt lovforslag, der skal gøre det strafbart at hjælpe udenlandske efterretningstjenester med at lave påvirkningskampagner mod Danmark.



Desuden skal myndigheder og medier blive bedre til at imødegå truslen fra især Rusland, lyder det.



/ritzau/