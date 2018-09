Det er på tide, når regeringen lægger op til at stramme reglerne for sexchikane og lader det udløse en højere erstatning.



Det siger Martin Rasmussen, der er næstformand i fagforeningen HK. Men det er stadig ikke godt nok.



- Vi havde håbet på et meget større beløb, når folk bliver udsat for sexchikane, siger han.



Regeringen foreslår, at en fri omgangstone ikke længere skal kunne bruges som undskyldning for sexchikane.



Desuden bør beløbet, som ofre for seksuelle krænkelser på arbejdspladsen får, stige fra 25.000 til 33.000 fremgår det i et lovforslag, som regeringen har sendt i høring.



Men beløbet vil formentlig ikke ændre særlig meget, vurderer Martin Rasmussen.



/ritzau/