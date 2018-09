May får støtte fra USA og EU-lande i strid om Salisbury

Storbritannien er nået til enighed med Frankrig, Tyskland, Canada og USA om en fælles erklæring om Ruslands rolle i nervegiftangrebet i Salisbury.



Det siger premierminister Theresa May.



Erklæringen opfordrer Rusland til at lægge alt frem om landets nervegiftprogram med Novichok, som blev anvendt ved angrebet på en tidligere russisk spion.



Landene siger, at de er overbeviste om, at russiske GRU-agenter udførte angrebet, og de vil derfor optrappe samarbejde mod udenlandske agenter.



/ritzau/Reuters