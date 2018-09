Hemmeligt dokument: Tørkepakke for 700 millioner er tæt på

Et bredt flertal i Folketinget forhandler i disse dage om en støttepakke til landbruget for mindst 700 mio. kr.



Det skriver avisen Danmark, som har læst et hemmeligt regeringsdokument. Dokumentet blev behandlet i regeringens Økonomiudvalg onsdag.



Årets usædvanligt varme og tørre sommer har haft store økonomiske konsekvenser for danske landmænd.



Af dokumentet fremgår det, at regeringen har en "fælles forståelse med S om en hjælpepakke med en økonomisk ramme på knap 700 millioner kroner i 2018".



I udspillet lægges der op til en samlet finansiering på 711 mio. kr., hvoraf de 691 skal finansieres i 2018.



Pengene kommer fra en omprioritering af reserver og reduktion af bevillinger med mindreforbrug fra finansloven 2018.



De mere end 700 mio. kr. skal ifølge udspillet gå til, at landmændene får tilbageført deres indbetalte jordskat for 2018, at animalske producenter fritages for produktionsafgifter for over 200 mio. kr. i 2018, og at betalingen for kødkontrol i 2018 lempes.



Dertil kommer administrationsomkostninger.



Ifølge det foreløbige udspil vil lempelserne medføre en gevinst for landbruget på omkring 1,25 mia. kr.



Men regeringsdokumentet er et øjebliksbillede på forhandlingerne mellem regeringen og Socialdemokratiet, og det er derfor ikke sikkert, at en eventuel hjælpepakke vil indeholde de nævnte tiltag.



Derudover skal det også undersøges, om hjælpepakken kan komme i konflikt med EU's statsstøtteregler.



Det interne dokument afslører desuden, at Socialdemokratiet ønsker en endnu større hjælpepakke til landbruget end det, parterne er blevet enige om indtil videre.



Blandt andet ønsker partiet at oprette en jordfordelingsfond på 150 mio. kr.



Avisen Danmark har forsøgt at få en kommentar fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).



Men ministeren har ingen kommentarer til lækkede regeringsdokumenter, lyder det. Landbrug & Fødevarer har heller ikke ønsket at kommentere det foreløbige udspil til en hjælpepakke.