Italien lover at overholde EU-budgetkrav og skaber markedsro

En stigende uro hos investorer i Italien er faldet mærkbart, efter at indenrigsminister Matteo Salvini har lovet, at den italienske regering vil overholde EU's budgetregler.



Salvini, som leder det EU-kritiske parti Ligaen, har tidligere truet med at overhøre kravene fra Bruxelles.



Onsdag morgen falder det såkaldte "spread", der i dette tilfælde henviser til forskellen mellem renten på obligationer i Italien og Tyskland, markant ifølge borse.it.



- Vi har i sinde at præsentere en seriøs finanslov for markederne og for Europa. Den vil skabe økonomisk vækst i dette land, mens EU's restriktioner bliver overholdt, siger Salvini til avisen Il Sole 24 Ore ifølge nyhedsbureauet dpa.



Investorerne reagerede straks, da Italien fik ny EU-kritisk regering i juni.



Bekymringen gik på, om regeringen med Ligaen og Femstjernebevægelsen ville vedtage en finanslov, der kunne bringe Italien i konflikt med EU's budgetregler.



Italien har i forvejen en stor statsgæld.



Bekymringen blev ikke mindre med regeringens løfter om at sænke skatterne og øge det offentlige forbrug.



Hen over sommeren har indenrigsministeren klaget over, at Italien sender alt for mange milliarder euro til EU-kassen, mens indtægterne i form af investeringer fra EU i Italien er alt for små.



Hvis ikke de øvrige EU-lande tog en del af Italiens migrantbyrde, ville regeringen ikke "betale 20 milliarder euro" til EU, lød det.



Budgetkommissær Günther Oettinger har påpeget, at uden en budgetaftale, vil EU ikke kunne leve op til løftet om 10.000 grænsevagter ved EU's ydre grænser. Det mål har EU-Kommissionen fremsat i et udspil.



- Og grænsekontrol er i Italiens interesse, tilføjede Oettinger.



EU skal i det kommende år forsøge at blive enige om det næste flerårige budget, der kaldes MFF.



Det ventes at blive en vanskelig proces. EU-landene står i øjeblikket med meget forskellige holdninger til budgettets størrelse og prioriteterne.



/ritzau/