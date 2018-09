Arizonas guvernør, Doug Ducey, har udnævnt tidligere senator Jon Kyl til at afløse afdøde John McCain i Senatet i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C.



Jon Kyl har selv været senator, men han trak sig tilbage i 2013.



- Der er ingen i Arizona, der er bedre forberedt til at repræsentere vor delstat i USA's senat end Jon Kyl, siger guvernøren i en erklæring.



- Han forstår, hvordan Senatet fungerer, og det vil få en umiddelbar og positiv påvirkning til gavn for alle i Arizona.



Cindy McCain, John McCains enke, lykønsker Jon Kyl på Twitter.



- Jon Kyl er en kær ven af John og jeg. Det er en stor hyldest til John, at han er klar til at vende tilbage til den offentlige tjeneste og hjælpe staten Arizona, skriver hun.



Kyl var medlem af Repræsentanternes Hus i fire perioder, inden han i 1994 blev valgt til Senatet.



Han trak sig så tilbage ved slutningen på sin tredje periode i 2013.



Han er 76 år og arbejder som lobbyist for et advokatfirma.



I øjeblikket er han med i den kreds, der hjælper Brett Kavanaugh under høringen i Senatets retsudvalg.



Kavanaugh er nomineret af præsident Donald Trump til dommer i højesteret, og sådan en dommer skal godkendes i Senatet.



Trump og McCain havde et meget køligt forhold til hinanden.



McCain, der døde i slutningen af august, havde frabedt sig Trumps deltagelse i begravelsen og ceremonierne i forbindelse med sin død.



Jeff Flake, den afgående senator i Arizona og en de største republikanske kritikere af Trump, hilser det velkommen, at Jon Kyl skal være senator.



- Hvilket glimrende valg. Der er ikke nogen, der er bedre kvalificeret, og Arizona er godt tjent med det, siger han.



/ritzau/Reuters