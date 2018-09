Folketingsmedlem Naser Khader (K) går efter at overtage tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsens valgkreds.



Det oplyser Det Konservative Folkeparti.



Hidtil har Khader været opstillet i Østjyllands Storkreds. Men han er indstillet af tre vælgerforeninger til at blive opstillet i Sjællands Storkreds.



- Jeg har fået muligheden for at blive opstillet i Danmarks største valgkreds, hvilket jeg ser som en stor tillidserklæring og anerkendelse fra partiet, siger Khader.



Ved at skifte til Sjællands Storkreds får han potentielt mulighed for at få et højere personligt stemmetal, end han gjorde ved valget i 2015.



Brian Mikkelsen er i dag direktør i Dansk Erhverv.



/ritzau/