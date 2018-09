Tidligere minister Rasmus Helveg Petersen (R) vender tilbage til Folketinget for en kortere periode, når den radikale Zenia Stampe går på barselsorlov fra på torsdag.



Det oplyser De Radikale i en pressemeddelelse.



Rasmus Helveg Petersen blev valgt til Folketinget i 2011. Han var klima- og energiminister fra februar 2014 til juni 2015. Før det var han udviklingsminister.



Ved folketingsvalget i 2015 stillede han op i Sjællands Storkreds, men De Radikale fik kun ét mandat, og det gik til Zenia Stampe.



Ved næste folketingsvalg stiller Helveg Petersen op i Fyns Storkreds, nærmere bestemt Svendborg-Langeland Kredsen.



Helveg Petersen er søn af den afdøde politiker Niels Helveg Petersen, der blandt meget andet var udenrigsminister og formand for De Radikale, og han er bror til Morten Helveg Petersen, der sidder i EU-Parlamentet for De Radikale.



Zenia Stampes orlov udløser en ordførerrokade i partiet. Rasmus Helveg Petersen bliver beskæftigelsesordfører, landbrugs- og fødevareordfører samt boligordfører.



Lotte Rod bliver retsordfører. Sofie Carsten Nielsen bliver værdiordfører og EU-ordfører, og Marianne Jelved overtager posten som kultur- og medieordfører. Martin Lidegaard bliver kommunalordfører.



Zenia Stampe planlægger at holde barselsorlov frem til 1. maj. Herefter vender hun tilbage til alle sine ordførerskaber, undtagen posten som EU-ordfører, som Sofie Carsten Nielsen overtager permanent.



