Theresa Mays talsperson: Centralbankchef går af i 2019

Den britiske centralbankchef, Mark Carney, forlader sin post i 2019, oplyser en talsperson for premierminister Theresa May mandag ifølge Bloomberg.



"Centralbankchefen har sagt, at han har til hensigt at forlade sin post i 2019. Det er stadig planen," siger premierministerens talsmand, James Slack.



BBC havde mandag ellers rapporteret, at Carney var i forhandlinger med det britiske finansministerium om at blive i rollen i længere tid end til hans ellers planlagte afgang til juni næste år.



/ritzau/FINANS