Læk viser at Løhde vil afbureaukratisere for fire mia. kr

Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regioner fjerne administrative regler for i alt fire mia. kroner fra 2019 til 2022.



Det skriver Politiken der har fået adgang til interne regerings-papirer, der viser at VLAK-regeringens store afbureaukratiseringsreform 'Færre regler og mindre bureaukrati i den offentlige sektor' skal "skabe mere frihed og tid til velfærd."



Det er minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) der har stået i spidsen for arbejdet, med regeringens sammenhængsreform, der har været på vej i mere end et år og hvor det første udspil i den reform som ifølge

Politiken fremlægges på tirsdag, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afslutter sit årlige regeringsseminar.



En del af planen i det der offentliggøres tirsdag er, at regeringen vil fjerne antallet af statslige puljer med 50 pct. inden 2022. Derudover skal planen sikre, at udgifterne til administration falder år for år.



Ifølge det kommende udspil vil regeringen nedsætte et ministerudvalg, som skal følge arbejdet de kommende år. Et nyt 'forenklingsforum' med repræsentanter fra KL, staten, Danske Regioner og faglige organisationer skal komme med input til at booste afbureaukratiseringen.



Som noget nyt skal forenklingsforummet komme med forslag til regeringen, som regeringen enten er tvunget til at følge eller forpligtet til at forklare, hvorfor den ikke gør, skriver Politiken.