Canadas premierminister: "Endnu ikke" i mål med ny handelsaftale med USA

Selv om USA presser på for at indgå en ny handelsaftale med Canada inden fredagen er omme, så stritter Canada imod, da man fortsat har nogle "røde linjer", hvor USA ønsker forandringer.



Derfor er man "der endnu ikke", har Canadas premierminister, Justin Trudeau, fredag sagt i forbindelse med et arrangement i Oshawa i Ontario, skriver Bloomberg News.



USA forsøger blandt andet at få Canada til at lave om på reglerne for import af mejeriprodukter. Canada har et såkaldt "forsyningsprincip", som betyder, at der er lav eller ingen told på import af mejeriprodukter, så længe landet har et behov for disse, men når kvoterne er fyldt op, så pålægges der told. Det har USA kritiseret kraftigt.



Samtidig ønsker USA at afskaffe de komiteer, som i dag afgør handelskonflikter mellem de to lande.



"Vi ser frem til at underskrive den rette aftale for Canada. Men vi har også været klare omkring, at vi kun vil indgå en ny aftale, hvis det er en god aftale for Canada," sagde Trudeau, som dog stadig ser mulighed for at nå en aftale fredag.



Torsdag lagde USA's præsident, Donald Trump, i et interview med Bloomberg TV pres på Canada.



"Canada kommer til at lave en aftale på et tidspunkt. Det kan være fredag, eller det kan være inden for en vis periode, men i sidste ende har canadierne ikke noget valg. Jeg tror, at vi er tæt på en aftale," sagde Donald Trump.



