Her er de to nye norske ministre

Norges konservative statsminister, Erna Solberg, foretog fredag en ministerrokade, efter at to ministre havde meddelt, at de ville træde tilbage.



Det var transportminister Ketil Solvik-Olsen og olie- og energiminister Terje Søviknes, begge fra Fremskrittspartiet (Frp), som trådte tilbage.



Kjell-Børge Freiberg (Frp), som er tidligere borgmester i en by i Lofoten, overtager posten som olie- og energiminister.



Landbrugsminister Jon Georg Dale (Frp) overtager ministeriet for transport, mens Dales hidtidige ministerium overtages af parlamentarikeren Bård Hoksrud (Frp).



/ritzau/NTB