Trumps trussel om WTO-exit skaber dansk frygt for frihandlen

Præsident Donald Trumps trussel i et tv-interview torsdag aften om at trække USA fra Verdenshandelsorganisationen (WTO) er meget bekymrende, mener udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).- Vi begynder altså at pille ved kernen i den liberale og regelbaserede verdensorden. Hvis USA melder sig ud af WTO, risikerer vi at trække tæppet væk under hele det internationale frihandelssystem, siger udenrigsministeren. I et interview med nyhedsbureauet Bloomberg News siger Trump, at USA forlader WTO, "hvis de ikke opfører sig ordentligt".Præsidentens modstand og utilfredshed er ikke ny. Den har rod i en ubalance, siger han, i handlen med Kina - men også med EU.Den danske udenrigsminister er bekymret, men han er også enig med USA's præsident i dele af kritikken.- Europa er jo enig med USA i, at WTO skal reformeres. Vi skal se på kinesernes handelspraksis, og vi skal have adresseret de problemer, der er i Tvistbilæggelsessystemet, siger Samuelsen.Tvistbilæggelsessystemet er en ordning under WTO til løsning af konflikter mellem medlemmerne.Den amerikanske handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, har tidligere sagt, at det var en fejl, at man i 2001 optog Kina i WTO./ritzau/